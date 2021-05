Messi chega aos 200 milhões de seguidores e deixa apelo: "Não vou celebrar"

Astro argentino apela à tolerância nas redes sociais e deixa um rotundo "não" a qualquer tipo de abuso online.

No fim de semana em que o futebol inglês e a UEFA promovem um boicote às redes sociais - em Portugal, FPF e Sporting também aderiram à iniciativa - contra o abuso online, Lionel Messi atingiu a redonda marca de 200 milhões de seguidores no Instagram, assinalando o "feito" com um apelo claro.

"Sei que acabei de chegar a 200 milhões de pessoas que me seguem nesta rede social, no entanto, devido ao que acontece hoje em dia, não vou tomar isso como motivo para celebrar. Claro que aprecio todo o amor e apoio que recebo sempre de vós, mas penso que é tempo de dar importância a todas as PESSOAS por detrás de cada perfil, que percebamos que por detrás de cada conta há uma pessoa de carne e osso, que ri, chora, goza e sofre, seres humanos com sentimentos", começa por assinalar Messi, associando-se ao ideal detrás do movimento originário no futebol inglês:

"Levantemos a nossa voz para acabar com os abusos nas redes sociais. Não importa se somos anónimos, famosos, desportistas, árbitros, mesmo alguém que não esteja envolvido em tudo isto, independentemente da raça, religião, ideologia ou género. Ninguém merece ser maltratado ou insultado. Vivemos a ver e a sofrer abusos, cada vez mais e piores em cada uma das redes sociais, sem que ninguém faça nada para o impedir. Devemos condenar veementemente tais atitudes hostis e exigir que as empresas que gerem as redes tomem medidas urgentes contra tal comportamento. Gostaria que vocês, os 200 milhões de pessoas que estão comigo, se tornassem 200 milhões de razões que existem para fazer das redes um lugar seguro e respeitoso, onde possamos partilhar o que queremos sem medo de sermos insultados e que insultos, racismo, abuso e discriminação estejam para sempre fora delas. Para aqueles de vós que fazem parte destas redes e que estão sempre comigo, espero que se juntem a mim e me apoiem nesta cruzada", prosseguiu Messi, deixando uma nota de congratulações às entidades que aderiram ao boicote:

"Grande abraço a todos e felicitações a todas as pessoas do futebol no Reino Unido pela ideia de organizar a campanha contra o abuso e a discriminação nas redes", rematou o astro argentino do Barcelona.