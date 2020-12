Messi ataca ex-presidente do Barcelona e diz: "Sei que preciso de ir a um psicólogo"

Astro argentino abriu o livro sobre os "momentos complicados" que passou no último verão, quando esteve a um passo de deixar o Barcelona.

Lionel Messi não deixou nada por dizer numa das entrevistas mais esperadas da época, emitida este domingo, no canal espanhol "La Sexta". O astro argentino recordou a grande novela de mercado do verão, a decisão de deixar o Barcelona - que acabou por não se concretizar - e apontou o dedo a Josep María Bartomeu, ex-presidente do clube.

Alguns meses depois do desfecho da polémica, Messi deixou uma garantia: voltaria a fazer tudo de novo, incluindo o envio do "burofax" que oficializou o pedido de saída do Barça. "Sim, voltaria a enviá-lo, é uma maneira de oficializar as coisas. Nos seis meses anteriores, eu tinha dito ao presidente que ia sair, pedi-lhe auxílio. E ele sempre disse que não. Era uma maneira de dizer que queria mesmo ir embora, de tornar essa vontade oficial, para que soubessem no clube", começou por contar o camisola 10 dos catalães. E prosseguiu:

"Sinto-me muito grato por tudo aquilo que o clube me deu, amo o clube e a cidade. Sinto que dei tudo ao Barcelona e que mereci tudo aquilo que o clube me deu. Depois, chegou o momento em que pensei que tinha cumprido um ciclo, que precisava de mudar, que a minha cabeça tinha de sair de tudo isto. Sabia que este ano seria de transição, com gente nova, e eu queria continuar a lutar por mais títulos, por voltar a lutar pela Champions e o campeonato. Era o momento da mudança. Queria sair e podia fazê-lo a bem. Mas o presidente [Bartomeu] não quis e começou a passar informação de forma a que parecesse que eu era o mau da fita. Mas estou tranquilo", prosseguiu Messi, criticando a atuação do ex-presidente do Barcelona, que apresentou a demissão em outubro.

O jogador de 33 anos admitiu ainda que sente "a necessidade de consultar um psicólogo". "Devia ter ido e nunca fui. Custa dar esse passo sabendo que necessito, até já insistiram para que vá, mas guardo as coisas para mim, não partilho muito o que se passa. Sei que preciso [de ir a um psicólogo] por aquilo que faço, pelo dia a dia, pelo que preciso de fazer, mas não o faço", rematou.

Messi, recorde-se, termina contrato com o Barça no final da presente temporada.