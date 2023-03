Messi assume: "Custou-me muito a adaptação a Paris..."

Em entrevista aos meios do PSG, Lionel Messi falou da sua chegada ao clube e abordou a eliminatória da Champions contra o Bayern Munique

Lionel Messi trocou o Barcelona pelo PSG na última temporada e a adaptação não foi fácil, assume o argentino numa entrevista aos meios do clube francês, em véspera da partida decisiva com o Bayern Munique, para a Champions.

"A verdade é que me sinto muito bem, no primeiro custou-me muito a adaptação a Paris por diferentes razões, mas desde que comecei esta época, com muito entusiasmo, muito desejo, mais à vontade com o clube, a cidade, tudo o que Paris significa, a verdade é que gosto muito da época como estou agora", começou por dizer, prosseguindo: "Penso que toda a minha vida foi assim, com dedicação, trabalho e esforço. Querendo cada dia mais e mais. Era a minha vez de vir a um novo clube e a ilusão de alcançar os grandes objetivos que nos propusemos no início da época. Penso que nos últimos jogos melhorámos, depois do jogo de Marselha a equipa foi reforçada com essa vitória e bem, estamos a ir bem e faremos tudo o que pudermos para tentar inverter a situação com o Bayern e conseguir passar a eliminatória, que é o objetivo de todos".

Messi está confiante para o desafio de quarta-feira na Alemanha: "Não estávamos na melhor forma da época, mas penso que conseguimos duas vitórias importantes para reforçar a ideia e a equipa e ir buscar o jogo em Munique. Vai ser um jogo muito equilibrado, difícil como o primeiro em que foi decidido por pequenos detalhes. Estamos em boa forma e somos capazes de dar a volta à situação. Sinto-me muito bem e a equipa em geral nos últimos jogos mudou, deu uma imagem diferente, a vitória ajuda-nos a trabalhar calmamente, com uma dinâmica diferente. Estou mais feliz também, o que é bom quando se trata de trabalhar, e com a grande esperança de poder continuar o nosso percurso na Liga dos Campeões. Vamos tentar".