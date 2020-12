Messi abre o livro: "Estive mal no verão, era algo que já vinha de antes"

Lionel Messi pediu para sair do Barcelona no último verão, mas acabou por permanecer. Agora, fala sobre o que aconteceu.

Foi uma das grandes novelas do mercado de verão: Lionel Messi pediu para deixar o Barcelona, o clube negou essa pretensão e o astro argentino acabou por permanecer em Camp Nou.

Agora, com contrato até ao final da presente temporada, o astro argentino abriu o livro sobre os factores que conduziram ao mal-estar sentido no clube catalão e enumerou alguns dos problemas sentidos no Barça.

"É verdade que estive mal no verão. Já vinha de antes. O que se passou antes do verão, como acabou a época, o burofax... Arrastei um pouco para o início da época, mas agora estou bem. Estou bem e com ganas de lutar a sério por tudo aquilo que temos pela frente, com ilusão. Sei que o clube está a passar por um momento complicado e tudo o que rodeia o Barcelona é complicado, mas estou com vontade", afiançou Messi, num excerto de uma entrevista que será divulgada na íntegra a 27 de dezembro.