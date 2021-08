Messi, a saída "difícil" do Barcelona e o PSG: "Há contratações espetaculares"

Messi ansioso pela estreia com a camisola do PSG

Declarações de Lionel Messi na conferência de imprensa de apresentação como jogador do PSG.

Mudança repentina nos últimos dias: "Os últimos dias foram duros, mas muito rápidos. Por um lado, foi emocionante ver que deixei uma marca no Barcelona. Estamos muito contentes por estar cá. Foram muitos sentimentos. Foi um processo rápido, deixei o Barcelona de uma maneira difícil e quero, portanto, agradecer o trato do PSG. Estou feliz e emocionado por estar cá. Tenho vontade de continuar a ganhar e a conquistar títulos."

Sobre a estreia: "Não sei quando será, venho de férias. Estou há mais de um mês parado. Tenho que fazer a minha pré-época, treinar bem e quando estiver preparado, jogar. Tenho muita vontade, mas não posso dizer uma data. Estou muito ansioso por começar a treinar. Quero estar com os meus companheiros de equipa, com a equipa técnica e quero começar esta nova etapa com muita vontade."

Qualidade do plantel: "É incrível poder partilhar balneário com um plantel destes. Há contratações espetaculares, além da qualidade que já havia. Vou treinar com os melhores."