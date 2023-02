Messi, a renovação que não avança e uma reunião que nada resolveu

Acordo para assinar um novo contrato já foi noticiado, mas não passou ao papel.

Em final de contrato com o PSG, Lionel Messi ainda não assinou um novo vínculo com o clube francês, apensar da existência de um acordo, antes do Mundial do Catar, já ter sido anunciada pela imprensa internacional. O jornal As dá destaque ao tema e conclui que a renovação do astro argentino é mesmo um tema que, nesta altura, preocupa os dirigentes do emblema parisiense.

O arrastar da situação e até a recente derrota, por um golo sem resposta, frente ao Bayern, para a primeira mão dos oitavos de final da Champions, não são tidos como bons sinais por parte do PSG. Mais: quarta-feira houve uma reunião entre o pai do jogador, Jorge Messi, e o presidente Nasser Al Khelaifi, sem que nenhum desfecho concreto tenha saído desse encontro.

Ainda assim, é referido pelo As que Messi, até ao momento, apenas teve em conta a continuidade no PSG, apesar de já ter sido apontado a outras paragens, como o Inter Miami, dos Estados Unidos, e o Al Hilal, da Arábia Saudita. Até um eventual regresso a Barcelona chegou a ser colocado como hipótese.

Messi cumpre a segunda temporada no PSG, com 60 jogos feitos até ao momento e 26 golos marcados.