Palavras do agente do jogador ganês, que foi resgatado com vida após o sismo na Turquia.

Por entre milhares vítimas mortais dos violentos sismos que abalaram o sudeste da Turquia e a Síria, as histórias de sobreviventes vão aliviando o peso da tragédia. Após várias horas de incerteza, a cidade de Hatay acordou com a notícia do resgate de Christian Atsu com vida. Na manhã de ontem, o avançado do Hatayspor foi retirado dos escombros de um edifício que desabou e a notícia do seu salvamento foi confirmada pelo clube, pela federação do Gana e pela embaixa daquele país em Ancara.

Nana Sechere, agente do ex-jogador de FC Porto e Rio Ave, desabafou à rádio ganesa Happy FM depois das tentativas falhadas de entrar em contacto com o jogador. "Para terem uma ideia, Hatay é uma cidade muito pequena e quase ninguém fala inglês. Neste momento está devastada e em estado de emergência. Isto significa que os hospitais estão cheios de gente, de pessoas feridas, de pessoas que estão a morrer. Mesmo que o Atsu esteja no hospital, não há forma de comunicar com ele", disse. "Além disso, as linhas telefónicas 'morreram', por isso poucas pessoas conseguem contactar os membros do clube", completou.

Emocionado pelo resgate do último elemento do plantel que ainda era dado como desaparecido, Mustafa Ozat, vice-presidente do Hatayspor, confirmou que o jogador se encontrava hospitalizado a receber tratamento a ferimentos num dos pés. "O Christian Atsu está atualmente no hospital em tratamento. Sei que tem um dos pés magoados, mas não consigo dar mais informações de momento. Estamos muito felizes por tê-lo encontrado vivo", afirmou Mustafa Ozat.