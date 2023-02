Jovem brasileiro foi titular na receção do Palmeiras ao Santos (3-1), sendo escolhido por Abel Ferreira. Apesar da juventude, continua a deixar pormenores de classe, mesmo a nível físico. Num lance com um defesa bem mais poderoso, o jovem ganhou de forma clara e atirou o adversário ao chão. Canhoto vai ser jogador do Real Madrid a partir de 2024

Eduardo Bauermann tem 26 anos, 1,86 de altura e uns 85kg



