"Mercado? O Barcelona tinha as suas ideias e eu também tinha as minhas"

O Manchester United (mas não só) foi apontado como possível destino para De Jong. Mas o médio continuou em Barcelona e garante que sempre teve esse objetivo.

Frenkie de Jong foi um dos nomes mais badalados do último mercado de transferências, mas a verdade é que, embora apontado a deixar o Barcelona, acabou por ficar em Camp Nou. Esta quarta-feira, no estádio da seleção dos Países Baixos, o médio foi questionado sobre o tema.

"Eu sempre tive uma ideia muito clara daquilo que queria. Houve muito ruído, muita coisa se disse, mas eu sempre quis ficar no Barcelona. O clube tinha as suas próprias ideias e eu também tinha as minhas. Por vezes, pode haver um choque, mas acabou por correr tudo bem", explicou o neerlandês.