Mercado fechou, mas os rumores não: Militão apontado à Premier League

Segundo o diário espanhol AS, o ex-FC Porto Militão é um dos alvos do Chelsea para a próxima temporada.

Éder Militão, defesa-central do Real Madrid, agrada a Thomas Tuchel e o treinador já perguntou, inclusive, à direção do Chelsea se há a possibilidade de avançar para a contratação do jogador no próximo mercado de transferências.

A informação é avançada pelo jornal AS, que refere que o brasileiro está no topo das opções do treinador alemão para a época 2022/23.

O ex-FC Porto tem contrato com os merengues até 2025 e é figura de destaque no plantel, pelo que uma eventual saída para os blues não deverá ser um negócio fácil.