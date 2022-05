Mercado em Itália: a frase que deu que falar e um possível golpe no rival

Perisic termina contrato com o Inter no final desta temporada.

Ivan Perisic está em final de contrato com o Inter e vai, ao que tudo indica, mudar de ares na próxima temporada. O internacional croata de 33 anos deu a entender isso mesmo após a final da Taça de Itália, ganha à Juventus por 4-2, com umas declarações que revelam alguma mágoa com o clube de Milão. "Um clube não espera até ao último momento para renovar com os jogadores importantes", disse.

Segundo o jornal "Gazzetta dello Sport", o emblema de Turim, que protagonizou uma temporada para esquecer, está no encalço de Perisic, que esta época leva nove golos e oito assistências pelo Inter. Seria uma espécie de golpe no rival no que ao mercado diz respeito.

Além da Juventus, o Chelsea também estará atento ao jogador, que passou por Bayern de Munique e Wolfsburgo, entre outros.