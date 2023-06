Mercado do Real Madrid fechou: não há mais contratações nos planos

Depois do esforço económico aplicado na compra de Jude Bellingham ao Dortmund, por 103 milhões de euros, o gigante merengue não planeia realizar mais transferências neste defeso, a não ser que a pré-época se revele desastrosa.

Depois do regresso de Brahim Díaz (esteve emprestado ao Milan) e das contratações de Fran García (Rayo Vallecano), Joselu (cedido pelo Espanhol) e Jude Bellingham (Dortmund), o Real Madrid não planeia realizar mais aquisições neste mercado, a não ser que tenha uma pré-época desastrosa.

A garantia chega do jornal AS, que explica que, depois do esforço económico que exigiu o médio inglês - 103 milhões de euros que podem ascender aos 135 milhões - o gigante merengue considera que só deverá investir em outro avançado em caso de "necessidade imperial".

Dessa forma, entende-se que o interesse demonstrado em Harry Kane, goleador do Tottenham, terminou em Madrid, com Kylian Mbappé a ser um nome nos planos para o verão de 2024, a custo zero, sendo também preciso que o avançado do PSG demonstre o desejo público de reforçar o clube.