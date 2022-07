Mercado do Manchester United: ataque final a Lisandro Martínez e resistência de De Jong

United espera convencer o Ajax a libertar o central, alvo prioritário de Erik ten Hag, a troco de 50 M€. Imprensa inglesa avança que o clube de Manchester já chegou a acordo com o argentino e só falta a luz verde do campeão neerlandês para a chegada de um concorrente a Maguire, Varane e Lindelof.

John Murtaugh e Richard Arnold, diretor para o futebol e CEO do Manchester United, estiveram ontem em Amesterdão a conduzir o ataque final a Lisandro Martínez.

De acordo com informação avançada pela cadeia televisiva Sky Sports, os homens fortes do futebol dos red devils avançaram com uma proposta de 50 M€ pelo central que está a ser estudada pelo Ajax. Esta, ainda segundo a Sky Sports, é superior em 5 M€ à última investida pelo internacional argentino e deve convencer o campeão dos Países Baixos a libertar um dos alvos prioritários para Erik ten Hag, que também era cobiçado pelo Arsenal.

Refira-se que o acordo entre o jogador e o clube já foi alcançado há algumas semanas e só falta mesmo a luz verde do Ajax para o negócio ser oficializado.

Formado no Defensa y Justicia, Lisandro Martínez foi contratado pelo emblema de Amesterdão em 2019 e ganhou o estatuto de indiscutível nas três temporadas realizadas sobre o comando do agora comandante do Manchester United. O conhecimento das ideias de jogo do neerlandês, a boa capacidade de saída de bola e o controlo da profundidade são as grandes valências do central canhoto para assumir um papel de relevo numa defesa que, pelo que se viu no particular frente ao Liverpool, vai jogar muito adiantada no terreno, um cenário que não favorece Maguire.

A confirmar-se o negócio entre os red devils e o Ajax, Lisandro Martínez torna-se o segundo reforço para 2022/2023 após a chegada do lateral-esquerdo Malacia, vindo do Feyenoord.

De Jong resiste à mudança

Com Lisandro Martínez bem encaminhado, o Manchester United vai desviar as suas forças para fechar a contratação de Frenkie de Jong, outro velho conhecido de Erik ten Hag, mas a concretização do negócio não se afigura fácil.

De acordo com a Imprensa catalã, o Barcelona já aceitou uma proposta de 65 M€, mais 20 M€ em variáveis, pelo internacional neerlandês, mas este tem travado o negócio por não estar inclinado a trocar o Camp Nou por Old Trafford.

Determinado a reforçar o seu meio-campo, o treinador do Manchester United tem mantido uma constante comunicação com o seu antigo pupilo no Ajax, sem conseguir, porém, convencê-lo a mudar de ideias.

A posição de Frenkie de Jong também não tem caído bem no Barcelona, que esperava destinar o encaixe por um jogador encarado como negociável para Xavi Hernández para atacar mais reforços. Com Kessié, Christensen e Raphinha (ver fotos ao lado) assegurados, o emblema catalão ainda sonha em fechar as contratações de Lewandowski (Bayern), Bernardo Silva (Manchester City), Azpilicueta e Marcos Alonso (ambos do Chelsea).