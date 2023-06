Ronaldo e Cavani foram adversários no Mundial de 2018

Edinson Cavani é apontado como alvo do Al Nassr.

O Al Nassr, clube saudita que tem Cristiano Ronaldo como principal estrela, tem Edinson Cavani na mira. A informação é do "tuttomercatoweb", dando conta de contactos entre as partes e de possíveis desenvolvimentos nas próximas horas.

O avançado uruguaio, 36 anos, em tempos na lista de alvos do Benfica, tem contrato com o Valência até 2024. Caso se concretizasse uma mudança para o Al Nassr, reencontraria Ronaldo, que teve como companheiro no Manchester United.

O clube saudita, recorde-se, está também em negociações com Brozovic, médio croata do Inter, mais ainda não chegou a um acordo no que toca ao salário do jogador.