Mercado ainda mexe: Jesé Rodríguez, ex-Sporting, tem novo clube na carreira

Avançado espanhol vai ser apresentado como reforço da Sampdória.

Jesé Rodríguez já está em Itália para ser apresentado como reforço da Sampdória, ao que tudo indica com um contrato até ao final da temporada. O avançado espanhol rescindiu contrato com os turcos do Ankaraguçu antes do fecho do mercado e tornou-se um jogador livre.

Jesé, 29 anos, parte para uma primeira aventura no futebol italiano, após passagens por Real Madrid, PSG, Sporting, Bétis, entre outros clubes. Na Turquia fez cinco golos e uma assistência em 16 jogos desta temporada.

A Sampdória ganha assim uma nova arma para tentar fugir aos lugares de despromoção: está no penúltimo posto da Serie A, com dez pontos em 21 jogos.