Mensagens para o Palmeiras nos muros no estádio: "Acorda Abel"

Paredes do Allianz Parque foram pintadas com várias mensagens para o "Verdão".

O Palmeiras de Abel Ferreira, fazendo várias poupanças na equipa, sofreu na madrugada deste sábado a terceira derrota consecutiva, desta feita com o São Paulo, por 1-0, no Campeonato Paulista, depois de ter perdido a Supertaça do Brasil para o Flamengo e a Supertaça sul-americana para o Defensa e Justicia.

Com estes recentes resultados menos positivos, os adeptos do "Verdão" fizeram-se manifestar, pintando os muros do Allianz Parque com várias mensagem, horas depois do desaire.

"Acorda Abel", "Queremos jogadores" e "Bem-vindo 2021", são algumas das frases que se podem ler nas paredes do estádio.