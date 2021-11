Menos dores de cabeça para o FC Porto? Lesão obriga Firmino a parar, pelo menos, um mês

Brasileiro saiu tocado do encontro com o Atlético de Madrid

Roberto Firmino não vai poder dar o contributo ao Liverpool durante as próximas quatro semanas. A lesão do brasileiro, que o obrigou a sair da partida com o Atlético, é bem mais grave do que se esperaria.

"O Bobby [Roberto Firmino] sofreu uma lesão grave nos gémeos. As notícias não são nada boas. Não sei exatamente quanto tempo ficará fora. Mais do que quatro semanas, talvez, mas já sabemos que não estará disponível logo a seguir à pausa para as seleções", confirmou Klopp, em conferência de imprensa.

O internacional brasileiro nem foi titular no jogo que carimbou o apuramento dos reds, tendo o centro do ataque sido entregue a Jota. Firmino entrou ao intervalo e saiu meia hora depois, visivelmente tocado. O jogo contra o FC Porto é no dia 24 de novembro.