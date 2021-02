Jogador do Real Madrid recorda drama: "O médico chegou a falar em amputação"

Os sonhos de criança quase foram por água abaixo, mas Mendy, lateral-esquerdo do Real Madrid, superou o drama e está a fazer carreira brilhante.

Esteve à beira de deixar o futebol ainda numa fase precoce, na formação, mas Ferland Mendy superou-se - e às expectativas dos médicos - e hoje é internacional francês e titular no Real Madrid. Em criança, com problemas de artrite na anca, o médico chegou a falar-lhe na possibilidade de uma amputação e Mendy passou tempos difíceis e sofreu para chegar onde está hoje.

O relato é feito pelo próprio numa entrevista à UEFA: "É uma loucura e um feito passar de quase deixar o futebol a jogar no Real Madrid. É uma grande história. Passei por um momento difícil, mas saí-me bem. Passei sete anos no PSG, comecei nos Sub-11 e lesionei-me antes de entrar na academia. Tinha artrite na anca e tive uma infeção, pelo que tive de operar e estive muito tempo num hospital. Estive uns dois ou três meses engessado. Quando fui operado, o médico disse-me que o futebol para mim tinha terminado. Chegou inclusivamente a falar numa amputação. Tive de estar em cadeira de rodas muito tempo, mais tarde com muletas e depois precisei de aprender a andar de novo".

A recuperação é recordada por Mendy com um sorriso: "Pensava que podia voltar a andar de imediato. Tentei, saí da cadeira de rodas e cai imediatamente. Não tinha energia nas pernas porque não andava e as minhas pernas não se tinham mexido durante muito tempo. Mas sempre pensei que o futebol não tinha acabado para mim e disse a todos que ia voltar. A maioria das pessoas pensava que era impossível, mas aprendi a andar e joguei com dores na anca durante cerca de um ano e meio. Fui nomeado o melhor lateral-esquerdo dois anos seguidops. Acho que, sinceramente, me saí bem".

Aos 25 anos e na segunda temporada nos merengues, Mendy soma 27 partidas e um golo. Refira-se que depois de uns anos no PSG, Mendy concluiu a formação no Le Havre, onde chegou a profissional. Depois rumou ao Lyon e finalmente ao Real Madrid.