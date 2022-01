Benjamim Mendy transferido para uma prisão de máxima segurança: "Ele nem sonha..."

A mudança surgiu apenas um dia depois de a sétima acusação de violação ter sido apresentada contra o jogador francês.

Benjamim Mendy, que está acusado de sete crimes de violação sexual, passou o Natal numa das mais duras prisões do Reino Unido, mas mais segura, de acordo com o "The Sun".

O futebolista foi transferido a 23 de dezembro da prisão HMP Altcourse [categoria B] para a prisão Strangeways [categoria A, de máxima segurança], no norte de Manchester, na qual se encontra agora.

A prisão onde o jogador se encontra foi inaugurada em 1868 e é de Categoria A porque aloja prisioneiros cuja fuga é considerada como perigosa. Nas suas celas estiveram, entre outros, o futebolista Joey Barton e o assassino em série Harold Shipman.

"Ele nem sonha o que é chegar de Altercourse, uma prisão gerida de forma privada, e aterrar aqui, numa das prisões mais violentas do país. O outro problema é o número de adeptos do Manchester United que cá estão. Vão gritar o nome dele durante semanas e ele nem vai conseguir dormir, especialmente por ser acusado de ofensas sexuais. Também há cá adeptos do City, mas eles não se vão intrometer para defender alguém acusado de violação", disse ao "The Sun" fonte da unidade prisional.