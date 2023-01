Mendy não tem convencido e Real Madrid já terá definido alvo para o futuro

De acordo com o jornal AS, o campeão europeu vai tentar a contratação de Alphonso Davies no verão de 2024, altura em que vai entrar no último ano de contrato com o Bayern.

O jornal AS avança este domingo que o Real Madrid vai tentar a contratação de Alphonso Davies no verão de 2024, altura em que irá entrar no seu último ano de contrato com o Bayern.

Os dirigentes do clube esperam que Davies não renove contrato até essa altura, obrigando os bávaros a negociarem, numa estratégia também executada aquando da contratação de Toni Kroos, em 2014.

Ferland Mendy, contratado pelo campeão europeu ao Lyon no verão de 2019, não tem convencido nos últimos tempos, tendo ficado particularmente mal visto na derrota em casa do Villarreal (1-2), no sábado. Nesse sentido, o clube estará em busca de uma subida de qualidade na posição de lateral esquerdo.

Por enquanto, os planos do gigante espanhol passam por continuar com Mendy a titular, ainda que a sua saída no próximo verão não esteja totalmente descartada.

Davies, de 22 anos, representou o Canadá no Mundial'2022 e, na presente temporada, soma um golo e quatro assistências em 19 partidas disputadas pelo Bayern.