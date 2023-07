Mendy, ilibado de crimes sexuais, voltou a jogar futebol e de forma inesperada

Ex-jogador do City aproximou-se de uns jovens e pediu para se juntar a eles numa rua de Manchester, conta a imprensa inglesa.

Benjamin Mendy foi, na passada sexta-feira, declarado inocente pela justiça britânica de um crime de violação e de um de tentativa de violação, meio ano após ter sido ilibado de outros sete crimes sexuais. O ex-jogador do Manchester City venceu em toda a linha no tribunal, mas pela frente tem um duro desafio: retomar a carreira e endireitar a vida, também no que toca à vertente financeira, bastante debilitada neste momento.

O jornal The Sun publicou uma curiosa história em torno do internacional francês. Mendy celebrou com alguns amigos o facto de estar livre das acusações e no passado fim de semana voltou a sentir a alegria de jogar futebol... na rua. Conta a publicação que o futebolista de 29 anos se aproximou de alguns estranhos em Manchester para, também ele, dar uns toques na bola.

"Ele apareceu e perguntou se podia juntar-se. Eles nem queriam acreditar que iam jogar futebol com uma estrela da Premier League, vencedor do Mundial. Durante o jogo deu umas gargalhadas, divertiu-se. No final cumprimentou toda a gente e assinou alguns autógrafos", afirmou uma testemunha ao jornal.

Mendy, que foi suspenso pelo Manchester City e terminou o contrato com o campeão inglês e europeu em 30 de junho, estava acusado de ter violado uma mulher de 24 anos, em outubro de 2020, e de tentativa de violação de uma outra mulher de 29 anos, ocorrida dois anos mais tarde.

Em janeiro, Mendy tinha sido declarado inocente de seis crimes de violação e um de agressão sexual, após cinco meses de julgamento, mas teve de voltar a responder em tribunal, pois o júri popular não conseguiu chegar a um veredicto sobre os dois crimes agora julgados.

Durante o julgamento, o jogador, que foi colega de equipa dos portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva no Manchester City, foi apresentado pelo Ministério Público como "um predador", que abusou de vítimas "vulneráveis e aterrorizadas".

Mendy, que foi detido em agosto de 2021 e esteve mais de quatro meses preso preventivamente, rejeitou ser "um perigo para as mulheres", argumentando que todas as interações sexuais de que estava acusado foram consentidas.

A imprensa internacional já adiantou a possibilidade de o lateral prosseguir a carreira na Arábia Saudita.