"Mendy está habituado a que as mulheres digam 'sim', como é que o seu ego reage ao 'não'?"

Prossegue o julgamento ao lateral esquerdo Mendy, acusado de violação.

Benjamin Aina, procurador-geral responsável no julgamento de Benjamin Mendy, que está a ser acusado de violação, foi ouvido esta quarta-feira no tribunal e salientou que o futebolista não sabe ouvir um "não", porque esteve sempre habituado a conseguir o que queria com as mulheres com quem esteve, dada a sua condição social. E acusou o internacional francês de não se importar com os "sentimentos ou pensamentos das mulheres".

"O que ele quer, tem. Benjamin Mendy tinha riqueza, posição na sociedade e acesso às mulheres que quisesse ter na sua companhia. Como o próprio disse, dormiu com milhares delas. Ele está habituado a que as mulheres lhe digam 'sim', mas este caso é sobre as mulheres que lhe disseram 'não'. E como o seu ego reage ao 'não'? Ele não se importa com os sentimentos ou pensamentos das mulheres, a menos que coincidam com os dele", afirmou o procurador-geral.

Em janeiro, recorde-se, Benjamin Mendy foi declarado inocente de seis crimes de violação e um de agressão sexual pela justiça britânica, tendo-se iniciado um segundo julgamento no tribunal de Chester, em Inglaterra, em relação a mais duas acusações, uma de violação e outra de tentativa de violação.

O ex-Manchester City, de 28 anos, terminou contrato em junho passado e está agora sem clube.