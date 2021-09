Mendy "deprimido" por não permanecer numa cela VIP à espera de ir a tribunal

Benjamin Mendy, futebolista do Manchester City, está a contas com a Justiça e encontra-se detido

Desilusão sentida pelo defesa francês do Manchester City deveu-se à incompreensão das instruções dos guardas prisionais. Em 10 de setembro, voltará à barra do tribunal

Detido preventivamente, desde 26 de agosto, sob acusação de quatro crimes de violação e um de agressão sexual, Benjamin Mendy, futebolista do Manchester City, "ficou deprimido", refere o The Sun, por não ter sido colocado numa cela VIP.

Segundo uma fonte citada pelo jornal britânico, o defesa francês julgou que seria transferido para uma zona especial da prisão, destinada a figuras públicas, mas ficou na ala 'VP', que alberga prisioneiros vulneráveis acusados de abusos sexuais.

A desilusão sentida por Mendy deveu-se à incompreensão das instruções dos guardas prisionais. "O staff explicou-lhe que ficaria na ala VP para sua segurança. Mas, talvez por o seu inglês não ser bom, ele percebeu mal o que tinham dito e achou que ia ser levado para celas VIP de celebridades", disse a fonte ao The Sun.

O futebolista francês do Manchester City foi levado, no passado mês, pela polícia de Cheshire na sequência das acusações de prática de crimes de violação e de agressão sexual, sofridas por queixas apresentadas por três pessoas com mais de 16 anos.

Os alegados delitos praticados por Mendy terão ocorrido, segundo a autoridade britânica, entre outubro de 2020 e agosto de 2021. O jogador apresentou-se em tribunal, pela primeira vez, em 27 de agosto, tendo sido recusado um pedido de fiança.

Ainda sob custódia policial, o defesa internacional francês, ligado há cincos anos ao Manchester City, irá, no próximo dia 10 de setembro, voltar à barra do tribunal para ser novamente inquirido por um juiz.