"Mendy dá-nos 395 euros por mês, quando recebe 102 mil por semana"

Jogador do Manchester City que está a ser julgado por crimes sexuais tem uma filha em Espanha.

Benjamin Mendy, jogador do Manchester City que está a ser julgado por crimes sexuais, é acusado por uma mulher espanhola de não pagar um valor justo de pensão de alimentos a uma filha de três anos.

Yolanda Aguera denunciou, numa entrevista ao The Sun, que o jogador francês paga 395 euros por mês, quando recebe 102 mil de ordenado por semana. "Os últimos três anos foram difíceis. Inicialmente tinha de acordar a cada duas horas durante a noite para amamentar e durante o dia ajudava a cuidar da minha avó, que entretanto foi para um lar. Mas desde que a minha filha foi para o infantário, este ano, tenho tido mais tempo para procurar um emprego", afirmou.

"O dinheiro que Ben paga vai ajudar, mas estou preocupada como a forma como vou sobreviver e garantir que nossa filha não precise de nada. Estava a receber pouco mais de 400 euros por mês em benefícios do estado, mas eles acabaram mais ou menos há uma semana. Pago uma renda de 600 euros e neste momento vivo de pequenas poupanças e da ajuda dos meus pais", lamentou, falando da relação com Mendy. "Gostava que o Ben estivesse mais presente na vida da nossa filha à medida que ela fosse crescendo. Não tem qualquer tipo de relação com ela e viu-a apenas uma vez, quando fomos a Manchester visitá-lo", contou.

Ambos conheceram-se em 2019. "Tinha ido tomar uns copos com uma amiga e acabámos por falar com o Ben e uns amigos. A atração foi instantânea e mútua. Havia música, dançámos, ele sentou-me no seu colo e beijámo-nos. A minha amiga disse-me que ele era futebolista, eu não fazia ideia. Acabámos todos num apartamento ali perto e um dos amigos do Benjamin ofereceu-se para cozinhar o jantar. Antes de comermos o Benjamin pegou na minha mão e guiou-me até um dos quartos, onde tivemos relações sexuais", lembrou.

Em janeiro passado, Benjamin Mendy foi declarado inocente de seis crimes de violação e um de agressão sexual pela justiça britânica, mas será julgado de novo por outros dois crimes sexuais.

O jogador, de 28 anos, vai voltar a responder em tribunal, a partir de 26 de junho, por um crime de violação e um de tentativa de violação, acusações sobre as quais o júri popular não conseguiu chegar a um veredicto, após cinco meses de julgamento.