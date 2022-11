Mendy "chegava tarde muitas vezes", mas era "um bom coração com duas pernas"

Antigo diretor de operações da equipa principal do Manchester City foi ouvido em tribunal no julgamento em que o jogador é acusado de assédio e violação.

Marc Boixasa, antigo diretor de operações da equipa principal do Manchester City, foi ouvido em tribunal onde Benjamin Mendy é julgado por assédio e violação. O comportamento do lateral francês, segundo foi evidenciado, não era a de um profissional totalmente dedicado, mas o jogador chegou a ser descrito como "um bom coração com duas pernas".

A lesão que sofreu na primeira temporada e uma deslocação a Barcelona, para realizar tratamentos, foi disso exemplo. "A equipa médica dizia que ele chegava tarde aos tratamentos. A atitude era sempre a mesma, no sentido de não ser um profissional perfeito. Chegava tarde muitas vezes de manhã porque não acordava a tempo. Isso foi uma constante durante a sua permanência com a equipa", afirmou Boixasa.

Ainda assim, mencionado que Mendy era "querido" junto da estrutura e equipa. "Por um lado, ele era muito querido por todos na equipa. É verdade, como eu disse antes, que às vezes o profissionalismo era questionável, em termos de chegar tarde de manhã ou a certas reuniões", referiu. "Estava sempre feliz. Às vezes ,os jogadores que chegam começam por se mostrar um pouco envergonhados, mas desde o primeiro dia que tentou ter boas relações com todos os companheiros de equipa, mesmo com a barreira da língua", prosseguiu.

Boixasa afirmou que via Mendy como "um bom coração com duas pernas". "Dava sempre tudo às pessoas, por isso todos gostavam dele. Era um futebolista normal, deu tudo pela carreira. O profissionalismo podia ser por vezes questionado, mas trabalhava arduamente e estava sempre disponível para ajudar os companheiros. Estava sempre de bom humor, era uma pessoa com uma boa energia, muito positivo", justificou.

Em maio, Benjamin Mendy declarou-se em tribunal inocente, negando qualquer culpa nos crimes de que está acusado por seis mulheres, e que terão sido cometidos entre outubro de 2018 e agosto de 2021, na sua casa em Prestbury.

Depois de vários meses em prisão preventiva, Mendy, campeão mundial em 2018, foi colocado sob supervisão judicial em meados de janeiro passado.

Mendy, que começou no Le Havre, passou pelo Marselha e depois esteve uma época no Mónaco, tornou-se, em 2017, o defesa mais caro da história, quando o Manchester City pagou 60 milhões de euros.

Em agosto passado, o Manchester City, clube no qual alinham os portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, suspendeu o internacional francês, de 27 anos, sem dar qualquer explicação.