Mendy, acusado de violação e assédio, nega tudo: "Elas vinham a mim"

Benjamin Mendy, jogador do Manchester City que está a ser julgado por violação em Chester desde o princípio de agosto, toma a palavra perante as acusações de violação

O futebolista Benjamin Mendy, do Manchester City, começou esta segunda-feira a ser ouvido no tribunal de Chester no caso em que é acusado de oito crimes de violação e um de abuso sexual. O francês, que durante os primeiros meses do julgamento foi retratado pela acusação e pelas alegadas vítimas como um predador insaciável e abusador, negou todas as acusações.

Mendy, respondendo a perguntas do seu advogado, negou ter relações não consentidas. "Elas vinham a mim", disse. O internacional francês assumiu gostar "de dormir com muitas mulheres", mas esclareceu: "Se elas quisessem fazer sexo e eu também, estava tudo bem. Se dissessem que não, aceitava e parava."

"Quando cheguei a Inglaterra, comecei a receber muitas mensagens no Instagram. A minha popularidade junto das mulheres aumentou mais de 10 vezes e eu era muito direto com elas: se elas queriam sexo e eu também, não havia qualquer problema com isso. Sei que não sou o Brad Pitt e também sabia que as mulheres não vinham ter comigo pelo meu aspeto físico", comentou.

Recorde-se que Mendy esteve em prisão preventiva cerca de meio ano e agora está em liberdade, sob supervisão judicial: "[A detenção] Serviu para pensar sobre toda a minha vida porque nunca tive tempo para isso. Estive sozinho na cela e, pela primeira vez na vida, aprendi o valor do dinheiro. Foi a primeira vez que tive de pensar no que conseguia comer com aquele dinheiro [quatro libras]. Foi um período duro e, agora, até prefiro estar sozinho do que convidar pessoas para casa."

Também está a ser julgado, no mesmo processo, Louis Saha Matturie, este acusado de seis violações e três agressões sexuais.