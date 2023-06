Mendes aborda futuro de Ansu Fati e sobre Rúben Neves diz: "Tenham calma..."

Médio português tem apenas mais um ano de contrato no Wolverhampton, tendo sido apontado ao Barcelona.

Jorge Mendes, agente de Rúben Neves, comentou esta terça-feira os rumores da imprensa espanhola que apontam o internacional português, que tem apenas mais um ano de contrato no Wolverhampton, ao Barcelona no verão.

Questionado por jornalistas sobre o negócio do antigo médio do FC Porto, de 26 anos, o agente português, que vinha de uma reunião com os catalães, não entrou em detalhes, dizendo apenas: "Tenham calma...".

Mendes também aproveitou para confirmar que o desejo de Ansu Fati passa por continuar em Camp Nou, apesar dos rumores que o associam a uma saída: "Ele quer ficar no Barça. Marcou três golos nos últimos dois jogos, eles têm um jogador de topo. Ele vai ganhar a Bola de Ouro um dia, confiem em mim".

Na sua sexta temporada nos "Wolves", que terminaram a Premier League na 13.ª posição, Neves apontou seis golos e uma assistência em 41 jogos disputados.