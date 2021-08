Memphis Depay evita derrota do Barcelona em Bilbau

Redação com Lusa

Extremo neerlandês apontou o golo que valeu um ponto aos "blaugrana" no reduto do Atlético basco.

O neerlandês Memphis Depay, chegado esta época do francês Lyon, salvou este sábado o Barcelona de uma derrota na segunda jornada da Liga espanhola, empatando a um quarto de hora do fim o jogo em Bilbau.

A principal contratação do Barça, a par de Sergio Aguero, que continua lesionado, compensou assim o golo que ia valendo, apontado por Inigo Martinez, aos 51 minutos.

O FC Barcelona, treinado por Ronald Koeman, é líder provisório do campeonato, com quatro pontos, mas Real Madrid e Atlético Madrid ainda vão jogar no domingo.

Depay esteve mesmo a um passo de bisar, perto do final da partida, e assim assegurar os três pontos, mas falhou por muito pouco aos 85 minutos.

Com o público parcialmente de regresso a San Mamés, o Bilbau foi o clube que mais procurou a vitória, ante um Barça menos impressionante do que o que ganhou por 4-2 à Real Sociedad, na primeira jornada.

Pressionados, os comandados de Ronald Koeman tiveram dificuldade em suster os bascos, sobretudo a partir do momento em que Gerard Piqué saiu lesionado, à meia hora.

Os catalães tiveram algum azar, é certo, com um golo anulado ao uruguaio Araújo e um remate de Frenkie de Jong à trave.

Aos 51 minutos, após canto, Iñigo Martinez fez o golo que a equipa da casa já merecia, pelo domínio da segunda parte.

Com alguma fortuna, "apareceu" no jogo Depay, a evitar o que seria a primeira derrota da era pós-Messi.

No domingo, o campeão Atlético recebe o Elche e o Real vai a Levante.

Nos outros jogos deste sábado, só o Maiorca ganhou, por 1-0 em Alavés. O Espanhol-Villareal terminou com 'nulo' e o Granada-Valência com 1-1.