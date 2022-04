Memórias de uma nega ao Newcastle: "O normal era ouvir a oferta..."

Unai Emery explica os motivos que o levaram a permanecer no Villarreal.

Unai Emery, atual treinador do Villarreal, equipa espanhola que marca presença nos quartos de final da Champions, recordou o interesse do Newcastle no decorrer desta temporada e explicou os motivos que o levaram a colocar de parte a possibilidade de rumar a Inglaterra, onde já orientou o Arsenal.

"O projeto do Newcastle é atrativo. Algo por construir, diferente do Arsenal. A Premier League é interessante para qualquer treinador. Quando o Newcastle falou comigo, pensei muito sobre a oportunidade de voltar com um projeto sério. Para mim, era uma fonte de orgulho e satisfação", começou por dizer, citado pelo "The Athletic".

"Perante a oportunidade de um clube como o Newcastle e tendo em conta aquilo em que se pode converter, o normal era ouvir a oferta e tê-la em consideração. Pensei e falei com o presidente do Villarreal, Fernando Roig, mas tinha de ter em conta que estávamos a meio da temporada com o Villarreal e na Champions. No final, com muito respeito pelo Villarreal e pelo Newcastle, decidi ficar. Estou feliz aqui e estamos a fazer um trabalho importante", completou.

Os "magpies" acabaram por eleger Eddie Howe como sucessor de Steve Bruce e atualmente ocupam o 15.º lugar do campeonato, com nove pontos de vantagem para a zona de descida.