Meloni e Berlusconi reagem à morte de Vialli: "Rei Leão no campo e na vida"

Do mundo da política ao desporto, são muitas as figuras que já reagiram à morte de Gianluca Vialli, aos 58 anos, vítima de doença oncológica

Gianluca Vialli faleceu esta sexta-feira, em Londres, vítima de doença oncológica, e o mundo do desporto, mas também da política italiana, já reagiu com tristeza à morte do antigo jogador e treinador.

"Não vamos esquecer seus gols, seus chutes de cabeça, seu abraço com Mancini no Campeonato Europeu. O Rei Leão em campo e na vida", escreveu a primeira ministra Giorgia Meloni nas redes sociais.

Já Berlusconi, antigo líder do Milan e ex-primeiro ministro italiano, afirmou: "Ele lutou todas as batalhas. Parte um grande homem, um campeão, que enfrentou todos os desafios da vida e, em particular, o mais difícil, o da doença, com coragem, sem nunca se render."

Non dimenticheremo i tuoi gol, le tue leggendarie rovesciate, la gioia e l"emozione che hai regalato all'intera Nazione in quell"abbraccio con Mancini dopo la vittoria dell"Europeo. Ma non dimenticheremo soprattutto l"uomo. A Dio Gianluca Vialli, Re Leone in campo e nella vita pic.twitter.com/NTFeV0PeGJ - Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 6, 2023

La scomparsa di Gianluca Vialli provoca grande dolore.

Se ne va un grande uomo prima che un campione, che ha affrontato tutte le sfide della vita e, in particolare, la più difficile, quella contro la malattia, con coraggio, senza mai arrendersi.

Un abbraccio ai suoi familiari. pic.twitter.com/9CLeQvBbz2 - Silvio Berlusconi (@berlusconi) January 6, 2023

