Melhores clubes formadores: Ajax lidera, Sporting no pódio, Benfica e FC Porto no top 20

Observatório do futebol fez as contas e construiu ranking para medir quem cria mais jogadores para o futebol europeu

Como se mede a qualidade da formação? O Observatório do Futebol decidiu calcular de onde vieram todos os jogadores das 31 principais divisões da Europa e chegou a algumas conclusões, simpáticas de um certo modo para as principais equipas portuguesas.

Segundo os cálculos da organização, o Ajax é quem forma mais jogadores, estando o Sporting em terceiro lugar, logo atrás do Shakhtar Donetsk. Os leões oferecem 70 jogadores ao futebol europeu de elite, menos 11 do que os neerlandeses, rivais na atual edição da Liga dos Campeões, curiosamente. Dínamo de Kiev e Dínamo de Zagreb têm os mesmos 70 jogadores dos verde e brancos.

O Benfica é o segundo português mais bem colocado da lista, em oitavo lugar, com 60 jogadores formados. A formação do Olival aparece no 16º posto, com 45 atletas.

O Observatório do Futebol esclareceu que foram contabilizados como formados no clube aqueles que, entre os 15 e os 21 anos, passaram, pelo menos, três anos numa determinada formação.

Na análise às cinco ligas mais importantes (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França), a hierarquia é dominada pelos espanhóis Real Madrid e do Barcelona, ambos com 42 atletas das suas "canteras".

O Sporting encontra-se na 14.ª posição (21 formandos), enquanto encarnados e FC Porto estão bem abaixo na tabela, com escassos 12 e sete jogadores colocados, respetivamente.