"Melhor treinador italiano? Como podem pôr Ancelotti à frente de Conte ou Allegri?"

Andrea Pirlo não considera que o técnico do Real Madrid seja o melhor treinador italiano da história.

Andrea Pirlo, antigo médio e atual treinador dos turcos do Karagumruk, considerou esta terça-feira que Carlo Ancelotti não deve estar na conversa sobre o melhor treinador italiano da história do futebol, ou pelo menos nunca à frente de nomes como Marcello Lippi, Massimiliano Allegri ou Antonio Conte.

"Em quem busco inspiração? Eu trabalhei com os melhores, aprendendo com todos. No entanto, penso com a minha cabeça e faço uma síntese de todas as experiências. O número um? Ancelotti, pela sua qualidade humana e técnica, conseguiu mais vitórias do que os outros em todos os campeonatos, mas como podem pô-lo à frente de Lippi, Conte ou Allegri? São diferentes e, com bom jogo ou não, quem ganha é que manda", apontou, em entrevista ao jornal italiano "La Gazzetta dello Sport".

Recorde-se que, dos quatro treinadores enumerados por Pirlo, apenas Lippi e Ancelotti conseguiram conquistar a Liga dos Campeões até ao momento, sendo que Allegri atravessa a segunda temporada não consecutiva na Juventus e Conte foi recentemente despedido do comando do Tottenham.

O antigo selecionador italiano, retirado desde 2019, levantou o troféu uma única vez, quando comandava a Juventus na época 1995/96, ao passo que o atual timoneiro do Real Madrid já venceu a "Orelhuda" por quatro ocasiões, duas ao serviço do Milan (2003 e 2007) e outras duas pelos merengues (2014 e 2022).

Pirlo também foi questionado sobre a possibilidade de um eventual regresso à Juventus, após ter orientado o clube que também representou enquanto jogador na temporada 2020/21, terminando a época em quarto lugar no campeonato, para além de ter vencido a Taça de Itália e a Supertaça.

"Claro. Se te chama um clube de topo como a Juve... As relações estão bem. Escuto alguns dos treinadores que ficaram lá e também estou em contacto com Andrea Agnelli [presidente]. Mantém-se a apreciação mútua, outra coisa era se os planos tivessem mudado", salientou.