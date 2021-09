elhor que Rúben Dias e Van Dijk: Rio Ferdinand elege o defesa destaque da Premier League

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Para o antigo defesa inglês, Antonio Rudiger, do Chelsea, é o melhor defesa do campeonato inglês.

Um dos maiores defesas da história da Premier League, o antigo internacional inglês Rio Ferdinand elegeu o seu destaque para a posição que tão bem conhece. De acordo com o ex-Manchester United, apesar de Rúben Dias ter sido eleito o melhor jogador da última temporada em Inglaterra e Van Dijk seja apontado como um dos maiores da posição na atualidade, o defesa eleito é o alemão Rudiger, do Chelsea.

"Desde que Tuchel chegou penso que ele passou a ser o melhor central. Ele e o Rúben Dias estão muito perto um do outro, mas o efeito que o Rudiger tem na equipa é enorme", afirmou Ferdinand, que atualmente é comentador, no seu canal do YouTube.

Na última época, o defesa alemão era suplente regular na equipa treinada por Frank Lampard. Porém, com a chegada de Thomas Tuchel a Stamford Bridge, Rudiger tornou-se um dos líderes da defesa. O contrato do jogador de 28 anos com os blues termina em 30 de junho de 2022. PSG e o Real Madrid estarão atentos.

"Eu vejo-o muito calmo e focado, não há uma distração para ele. Tens que dar às coisas o tempo que elas precisam, eu acho que o Rudiger sente-se muito bem no Chelsea, muito respeitado pelos companheiros e sente a importância que tem dentro da equipa", disse Ferdinand .