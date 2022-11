Melhor marcador da história da Eslováquia diz adeus à seleção em lágrimas

Marek Hamsik, grande estrela da Eslováquia nos últimos 15 anos, capitaneou a seleção no Mundial de 2010 e nos Europeus de 2016 e 2020.

Marek Hamsik, a grande cara do futebol eslovaco nos últimos 15 anos, despediu-se este domingo em lágrimas da sua seleção, após um nulo (0-0) num jogo particular com o Chile, recebendo uma ovação dos adeptos.

O médio do Trabzonspor (Turquia), de 35 anos, é o recordista de internacionalizações pelo país (136) e melhor marcador da história da seleção, com 26 golos, tendo capitaneado a Eslováquia no Mundial de 2010 e nos Europeus de 2016 e 2020.

Antiga figura do Nápoles, que representou durante 12 temporadas consecutivas, entre 2007 e 2019, Hamsik foi substituído aos 89 minutos de jogo e não aguentou as lágrimas, perante uma onda de aplausos das bancadas.