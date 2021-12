"Melhor jovem médio alemão em décadas" é o número 1 na lista do Manchester United

Florian Wirtz, 18 anos, está no radar de alguns dos melhores clubes da Europa.

O Manchester United tem um alvo prioritário para reforçar a equipa na próxima janela de transferências. Florian Wirtz, médio do Bayer Leverkusen, é descrito pela imprensa internacional como o "melhor jovem médio alemão em décadas", como aponta o jornal "The Sun", que garante ser o jogador de 18 anos o principal desejo em Old Trafford.

Para tornar o sonho realidade, o investimento não será barato. De acordo com o periódico inglês, o United planeia investir aproximadamente 70 milhões de euros por Wirtz, que também estaria no radar de alguns dos melhores clubes da Europa.

O interesse geral não é em vão. O médio fez oito golos e 11 assistências em 21 jogos esta temporada. Na anterior, foram 38 jogos, com oito golos e oito assistências.

Didi Hamann, ex-internacional da Alemanha e antiga estrela do Liverpool, considerou Wirtz como o melhor médio que já viu em anos, após essas duas temporadas no Leverkusen. O médio tem contrato com o Leverkusen até 2026.