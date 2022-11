Melhor jogador e melhor treinador do mês na Premier são do Newcastle

Miguel Almirón foi eleito o melhor jogador, Eddie Howe o melhor treinador. Clube de St James Park ganhou cinco jogos e empatou um no décimo mês do ano

O Newcastle está a viver um dos melhores momentos dos últimos tempos na Premier League e os prémios da competição demonstram isso mesmo. O melhor jogador e o melhor treinador do mês de outubro estão em St James Park.

Miguel Almirón foi eleito o melhor jogador do mês, depois de faturar seis vezes em outras tantas partidas.

Já Eddie Howe foi escolhido como o melhor treinador do décimo mês de 2022, depois de levar o Newcastle a cinco vitórias e um empate nas seis partidas de outubro.

pic.twitter.com/DLeiSVqdyc - Newcastle United FC (@NUFC) November 11, 2022