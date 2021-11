Melhor jogador da Taça Libertadores é do Flamengo: "Nem me lembrava como era perder um título"

Gabigol foi eleito o melhor jogador da prova. O avançado do Flamengo marcou 11 golos.

Apesar de a Taça ter ficado nas mãos do Palmeiras, o melhor jogador da Libertadores joga no Flamengo. Gabigol, avançado e uma das maiores figuras de destaque do "Mengão", recebeu a distinção após o segundo lugar do "Fla" na prova, com o 2-1 no marcador após prolongamento, na final ganha pela formação de Abel Ferreira.

O antigo jogador do Benfica, apesar de "feliz pelo prémio", mostrou-se desiludido pela final perdida.

"[fico] Feliz pelo prémio. É especial ser eleito o melhor de um torneio com tantos jogadores de qualidade, mas eu queria o título. Foi perfeito em números individuais, mas sem o título não vejo como perfeito. Perfeito seria se tivesse o título", começou por dizer o internacional brasileiro.

"Acho que o Flamengo chegou à final por mérito, contra uma grande equipa. As finais são assim, decididas nos detalhes. Eles foram felizes, criámos oportunidades, mas não fizemos golos. Fico feliz pelo Flamengo chegar até aqui. Não vamos conseguir ganhar todas, mas a nossa motivação era sermos campeões. Nem me lembrava como era perder um título. Dói muito, jogamos num grande clube, que tem uma grande massa adepta. Vamos voltar e ser campeões", concluiu.