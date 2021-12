Meio século de jejum pode acabar hoje: Atlético Mineiro perto de ser campeão brasileiro

O Galo precisa vencer um dos três jogos que restam para garantir o título nacional.

As contas são simples: uma vitória e o Atlético Mineiro reencontra o caminho do título do campeonato brasileiro exatamente 50 anos após a sua primeira e única conquista, em 1971. Para alcançar o feito, a equipa do artilheiro Hulk precisa de vencer o Bahia, às 21h00 desta quinta-feira, no estádio Fonte Nova em Salvador.

O jogo, atrasado, válido ainda pela 32.ª jornada do Brasileirão, é apenas uma das muitas oportunidades que o Galo vai ter para ratificar a conquista. Com 78 pontos, o Atlético tem oito a mais que o segundo classificado, o Flamengo. Os rubro-negros precisariam vencer todos os três jogos que lhe restam na competição e esperar que o Galo some apenas um ponto, no máximo, nos três que têm a jogar. Improvável.

O cenário é extremamente favorável ao Atlético Mineiro. Muito disso devido ao grande momento vivido pelo avançado Hulk, ex-FC Porto. O jogador de 35 anos é o goleador-mor da competição com 17 golos sem 33 jogos. Em toda temporada, ele já marcou 32 vezes.

O provável onze inicial da equipa do técnico Cuca para enfrentar o Bahia é: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Tchê Tchê, Zaracho e Nacho Fernández; Keno, Hulk e Vargas (Alan Franco).

O Bahia, por sua vez, deverá começar o jogo com: Danilo Fernandes; Nino, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Mugni e Rodriguinho; Rossi, Raí e Gilberto.