Medo do Real Madrid e as entrevistas: os fatores que terão levado o United a escolher Ten Hag

Jornal "The Sun" revela o que terá levado os "red devils" a optar por Erik ten Hag em vez de Mauricio Pochettino.

Ainda não sendo oficial, mas com a Imprensa desportiva internacional a dar como certa a ida de Erik ten Hag para o Manchester United, o "The Sun" aponta aqueles que terão sido os fatores que levaram os "red devils" a apostar no treinador neerlandês para assumir o comando técnico.

De acordo com aquele órgão de comunicação social, o emblema inglês tinha uma lista de oito possíveis treinadores para assumir o cargo, sendo dois deles favoritos: Ten Hag e Mauricio Pochettino. Então, o United terá optado pelo primeiro com receio que o Real Madrid também estivesse interessado e "roubasse" o técnico argentino. No entanto, segundo informações do jornal "As", os "merengues" nunca terão pensado no atual treinador do PSG para o posto neste momento ocupado por Carlo Ancelotti, em quem depositam "total confiança", escreve o diário desportivo espanhol.

O "The Sun" avança ainda que outro dos fatores que ajudaram à decisão foram as "entrevistas" de ambos os treinador. Pochettino quereria desfazer-se de várias estrelas da equipa e que o clube fizesse um grande investimento de forma a trazer novos jogadores. O United, por outro lado, prefere um treinador que "conserte" o que tem e que não queira apenas gastar. Por fim, os "red devils" terão gostado que o treinador neerlandês tenha dito tudo o que pensava não estar correto na equipa.