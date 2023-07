Médio Oriente chama por Gonzalo Plata e Sporting tem encaixe à vista

Os leões detém 25 por cento de uma futura transferência do extremo equatoriano, que não conseguiu impedir a descida de divisão do Valladolid e poderá estar a caminho do Al Sadd, clube catari treinado por Bruno Pinheiro e que já contratou Mateus Uribe neste mercado.

Depois de uma época em que não conseguiu evitar a descida do Valladolid à segunda divisão espanhola, Gonzalo Plata poderá estar a caminho do Médio Oriente, mais concretamente dos cataris do Al Sadd, que são treinados pelo português Bruno Pinheiro e já contrataram o ex-FC Porto Mateus Uribe neste mercado.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado, o extremo equatoriano, de 22 anos, que deixou o Sporting pelo Valladolid no ano passado, rendendo cinco milhões de euros aos cofres de Alvalade, foi alvo de uma proposta de 12 milhões, mais três milhões em variáveis, da equipa catari.

O negócio está dependente da vontade do jogador, que irá agora viajar para o Catar para discutir termos pessoais com o Al Sadd. Caso se confirme a venda, o Sporting irá realizar um encaixe adicional de cerca de três milhões de euros, já que detém 25 por cento de uma futura transferência do extremo.

Na última temporada, Plata apontou um golo e cinco assistências em 36 jogos pelo Valladolid, já depois de também ter representado a equipa na época 2021/22, na altura por empréstimo do Sporting.