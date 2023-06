Médio lançado por Paulo Fonseca no Lille suscita interesse na Premier League

Carlos Baleba, camaronês de 19 anos, tem vários pretendentes e pode render até 30 milhões

De acordo com o La Voix du Nord, o jovem médio Carlos Baleba, lançado esta temporada por Paulo Fonseca no Lille, está a suscitar interesse em clubes da Premier League.

A publicação menciona o interesse de Newcastle, West Ham e Manchester United. O passe do médio está avaliado em 30 milhões de euros.

Aos 19 anos, foi um dos destaques do Lille, somando 21 partidas. Refira-se que foi lançado ainda com 18 anos, depois de ter estado na equipa B do Lille na temporada anterior. Os franceses descobriram Baleba na formação do Brasseries du Cameroun.