Médio faz as delícias de clubes europeus e próximo mercado promete ser agitado

Youri Tielemans, jogador do Leicester

Fabrizio Romano fala em grande interesse em Youri Tielemans, médio do Leicester.

A janela de transferências de verão já fechou, mas o Real Madrid não parece completamente satisfeito com o plantel. De acordo com o especialista de mercado Fabrizio Romano, o emblema merengue já terá um alvo para a próxima janela.

De acordo com Romano, o Real estará interessado em Youri Tielemans, jogador do Leicester de Ricardo Pereira. O médio já terá muitos pretendentes, mas os merengues ter-se-ão juntado à lista.

"Há muitas equipas de topo que o têm na sua lista. O Real Madrid gosta do jogador, o Barcelona também, o Manchester United, dependendo da situação de Pogba...", começou por dizer no seu canal do Youtube.

"No próximo verão haverá muitos clubes a tentar levá-lo. Não vai ser fácil. O Leicester colocará um preço elevado e teremos de ver se o querem vender", concluiu.