Médio escocês responde a Rodri: "Claro que perdemos um pouco de tempo..."

O médio defensivo mostrou-se frustrado com as perdas de tempo da formação escocesa, que venceu a Espanha por 2-0 na segunda jornada da qualificação para o Euro'2024.

A Espanha, no segundo jogo de Luis de la Fuente no comando da seleção, perdeu na terça-feira por 0-2 frente à Escócia, em jogo da segunda jornada da qualificação para o Euro'2024.

Após a partida, Rodri, médio defensivo espanhol, mostrou-se muito frustrado com as perdas de tempo da formação escocesa, que subiu à liderança do Grupo A de qualificação, com seis pontos.

"É a sua forma de jogar e temos de respeitá-la, mas para mim, é um bocado lixo. Sempre a perderem tempo, eles provocam-te, eles caem... Para mim, isto não é futebol. Pela velocidade do jogo, tu tens de continuar. O árbitro tem de assumir isto, mas ele não faz nada", criticou o médio do Manchester City.

Ora, esta sexta-feira, John McGinn, médio escocês do Aston Villa, foi questionado pela Sky Sports sobre essas críticas, não se importando de admitir que a sua seleção perdeu tempo, ainda que tenha recusado que esse fator tenha sido o único a decidir a vitória.

"Lidámos bem com o jogo, com maturidade. Perdemos um pouco de tempo? Claro, porque estávamos a ganhar desdo o início, desde o sétimo minuto. Será que somos lixo? Não, éramos os mesmos que os jogadores espanhóis, por isso não concordo com isso", começou por assumir.

"Se alguém espera que entremos numa batalha de tiki-taka durante 90 minutos contra a Espanha e com esperança de ganharmos... Se jogássemos dessa forma, não haveria qualquer hipótese. Todos têm de ser realistas, tínhamos de encontrar uma forma de vencer esta equipa e conseguimos", acrescentou.

McGinn disse ainda que as várias mudanças aplicadas pelo selecionador espanhol ao onze da equipa, após a vitória por 3-0 frente à Noruega na primeira jornada, serviram de motivação extra para a Escócia.

"Tivemos muita confiança, a equipa espanhola encorajou-nos com as suas muitas mudanças. Não sabíamos se era para descansar ou porque eles pensavam que nos podiam varrer com qualquer equipa", concluiu.