Médio do Valência reúne três interessados, mas só um está disposto a pagar

Carlos Soler tem apenas mais um ano de contrato com o Valência

Carlos Soler, internacional espanhol do Valência, é um nome apontado a novas paragens neste verão, devido a ter apenas mais um ano de contrato no Mestalla e ser um dos ativos mais valiosos do clube.

Segundo o jornal As, existem três clubes na disputa pelo médio de 25 anos - Atlético de Madrid, Barcelona e Juventus, mas só os colchoneros estão dispostos a oferecer dinheiro ao Valência pelo jogador.

Deve isso ao facto de que a frágil situação económica dos catalães não permite que façam uma proposta pelo mesmo, apesar da vontade dos responsáveis e, no caso da Vecchia Signora, o clube só equaciona a compra do espanhol a custo zero, caso Soler decida cumprir o último ano de contrato no Valência.

Sobra assim o Atlético de Madrid, que é o único clube disposto a pagar uma quantia imediata pelos préstimos do jogador. Apesar de estar avaliado em cerca de 43 milhões de euros, os colchoneros não deverão oferecer mais do que 20 milhões por Soler, tendo em conta a situação contratual do espanhol.

Chamado por Luis Enrique para os compromissos da Espanha na Liga das Nações, Carlos Soler registou 12 golos e cinco assistências em 38 jogos disputados esta época pelo Valência.

Leia também Benfica Darwin preso pelos objetivos: lucro imediato do Benfica é inferior a 40 milhões SAD ultima com o Liverpool a venda do goleador, num negócio que, pelo preço fixo, dará um lucro inferior a 40 milhões. Apesar dos desmentidos em Inglaterra, o Manchester United ainda não se deu por derrotado nesta corrida, mas tem um obstáculo que poderá ser inultrapassável: o uruguaio já só tem olhos para o plantel de Jurgen Klopp.