Médio do Manchester United alvo de insultos racistas: "Volta para a favela"

Fred fez um jogo menos conseguido com o Leicester e foi insultado nas redes sociais.

O Manchester United foi eliminado nos quartos de final da Taça de Inglaterra pelo Leicester e Fred, médio brasileiro da equipa de Bruno Fernandes, que entrou a meio da segunda parte, foi alvo de insultos racistas depois de um jogo menos conseguido. O jogador brasileiro fez um mau atraso para Henderson no lance do primeiro golo do Leicester e também foi um dos principais responsáveis no segundo golo, apontado por Tielemans.

Uma foto que tinha no Instagram foi "inundada" com emojis de macacos e diziam-lhe: "Volta para a favela". O médio do Manchester United desativou os comentários da publicação, mas os insultos continuaram nas fotografias mais antigas.

Este episódio de insultos racistos aconteceu na mesma semana em que Jude Bellingham, jogador do Borússia Dortmund, recém-convocado para a seleção inglesa, deu conta de também ter sido insultado nas suas redes sociais.