Médio do PSG lança alfinetada a Tuchel, agora ao leme do Chelsea

Leandro Paredes vê o PSG "a jogar mais em equipa" desde a saída do alemão.

Thomas Tuchel deixou o comando técnico do Paris Saint-Germain no final de 2020 e, volvidos quase três meses, há já quem denote grandes diferenças na forma de jogador dos campeões franceses, que, no domingo, recuperaram a liderança da Ligue 1 com um triunfo claro sobre o rival Lyon (4-2).

Leandro Paredes, médio dos parisienses, abriu o jogo após o apito final e falou sobre as mudanças levadas a cabo por Mauricio Pochettino, sucessor de Tuchel ao leme da equipa do Parque dos Príncipes. Na imprensa internacional, as palavras do médio argentino foram interpretadas como uma alfinetada ao agora treinador do Chelsea.

"Muita coisa mudou com Pochettino. Antes, havia coisas que não funcionavam. Estávamos todos a precisar de uma mudança a nível mental. Agora trabalhamos muito mais como equipa do que antes", asseverou Paredes aos microfones da TF1.

Tuchel, recorde-se, vai defrontar o FC Porto nos quartos de final da Liga dos Campeões.