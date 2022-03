Médio do Leicester anseia por passo em frente: "Quero jogar na Liga dos Campeões"

Youri Tielemans tem sido associado ao Manchester United e Arsenal

Youri Tielemans, internacional belga e médio do Leicester, diz-se preparado para dar o próximo passo na carreira e competir na elite do futebol europeu, apesar de, para já manter, manter o foco em terminar a época nos foxes.

"Eu não me preocupo com isso [especulação]. Eu quero retirar o máximo possível de mim esta temporada e terminar o mais acima possível com a minha equipa. Claro, eu quero jogar na Liga dos Campeões, tal como qualquer futebolista. Se estou preparado para um clube de topo europeu? Sinto-me pronto para retirar o melhor da minha carreira. Vamos ver o que acontece no próximo verão, ou no verão após esse", afirmou o médio de 24 anos.

Tielemans, um dos grandes destaques de um Leicester que tem tido uma temporada abaixo das expetativas na Premier League, encontrando-se na décima posição do campeonato, tem sido associado ao Arsenal e ao Manchester United, emblemas que estão em luta direta por um lugar na próxima edição da Liga dos Campeões.