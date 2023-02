Bernardo Silva e Gundogan podem abandonar o Etihad no verão e Kovacic surge como possível alternativa

Mateo Kovacic, atual jogador do Chelsea, é uma possibilidade para reforçar o Manchester City no próximo verão.

De acordo com o The Telegraph, o médio surge como uma alternativa a Bernardo Silva e a Gundogan, que podem abandonar o Etihad no final da temporada.

Recorde-se que Mateo Kovacic, de 28 anos, tem contrato com o Chelsea até 2024.