Ashley Westwood, médio do Burnley, sofreu uma lesão muito grave ao disputar uma bola com Nikola Vlasic. Embora sem ter culpa, por ter estado de certa forma envolvido no lance, o jogador do West Ham ficou inconsolável com a lesão do adversário e recebeu apoio dos companheiros de equipa. Veja os vídeos.

Westwood foi substituído aos 30 minutos do West Ham-Burnley, este domingo.