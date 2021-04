Médio do Atlético perdeu a mãe e tem ideia firme: "Não quero mais jogar na Europa"

Lucas Torreira, médio uruguaio cedido pelo Arsenal ao Atlético, pretende jogar no Boca Juniors, da Argentina.

Cedido pelo Arsenal ao Atlético, Lucas Torreira causou alguma surpresa na recente entrevista que deu à ESPN argentina. O médio uruguaio vincou que pretende deixar o futebol europeu e sonha com a camisola do Boca Juniors.

"Não é uma decisão influenciada pela minha mãe. Sempre disse que queria jogar no Boca. Morro de vontade de jogar no Boca e sempre vou dizer isso. Não só pelo meu momento. Se não é agora, em junho, ou depois. Morro pelo Boca", afirmou o jogador de 25 anos, que se encontra no Uruguai após o falecimento da progenitora, Viviana Di Pascua, de 53 anos, após complicações causadas pelo coronavírus.

"Na noite em que minha mãe faleceu, eram umas 04h00 da manhã, um dos primeiros a receber a notícia foi o meu representante. Eu disse-lhe: 'Não quero mais jogar na Europa. Quero ir para o Boca'", revelou Torreira. "Faz dois anos que não vivo um bom momento a nível pessoal. Doeu-me sair do Arsenal, e no Atlético não jogo como quero. O meu ânimo vive do jogo", completou.

Torreira está na Europa desde 2014/15, tendo representado Pescara, Sampdória, Arsenal e agora Atlético. No clube colchonero leva 22 jogos e um golo esta época.